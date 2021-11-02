النوم في الجهل –   ابتهال العربي



النوم في الجهل –   ابتهال العربي
2021/11/02 | 21:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النوم في الجهل –   ابتهال العربي اسألُ بإستمرار متى سنستفيق من النوم في الجهل والغرق في أحلام التخلف دون التنوير بالمعرفة وتوجيه الأنفس إلى إلى طبيعتها الإنسانية ..

وهل ذهبت الإنسانية ؟ نعم بل ذابت وسالت من بين أيدينا ونحن نتنقل مابين السوشال ميديا و القهوة الشعبية والألعاب الإلكترونية ودخان النركيلة والمقاطع الإباحية القصيرة، […]

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