2021/11/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النوم في الجهل – ابتهال العربي اسألُ بإستمرار متى سنستفيق من النوم في الجهل والغرق في أحلام التخلف دون التنوير بالمعرفة وتوجيه الأنفس إلى إلى طبيعتها الإنسانية ..وهل ذهبت الإنسانية ؟ نعم بل ذابت وسالت من بين أيدينا ونحن نتنقل مابين السوشال ميديا و القهوة الشعبية والألعاب الإلكترونية ودخان النركيلة والمقاطع الإباحية القصيرة، […]

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