2021/11/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التداعيات السايكولوجية لتغير المناخ في العراق – قاسم حسين صالح تنويه تنعقد الآن قمة غلاسكو المناخية في اسكتلنده والمعروفة بمؤتمر منظمة الامم المتحدة لتغير المناخ،يحضرها قادة دول ومسؤولون من مختلف دول العالم،تزامنا مع تحذير الهيئة الدولية المعنية بهذا الشان بأن امام العالم عشر سنوات فقط لخفض الأحتباس الحراري لمواجهة الآثار الكارثية للتغير المناخي.وما يعنينا هنا […]

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