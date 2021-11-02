2021/11/02 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينسى ما فعل ويسمّي نفسه حماراً – حسين الصدر -1- تبلغ الرعونة ببعضهم الى درجةِ إطلاقِ وَصْفِ (الحمار) على نفسه بعد نسيان ما اجترحَهُ مِنْ عملٍ مضطربٍ بعيدٍ عن الاتقان .-2- وغالباً ما يقع هذا في صفوف أصحاب المِهن والحِرف .نَقَلَ لي بعضُ الأصدقاء ما عاناه مِنْ احدهم قائلا : استدعينا كهربائيّاً لتنظيم […]

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