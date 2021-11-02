2021/11/02 | 21:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختتام فعاليات مهرجان بابل الدولي وسط حضور جماهيري كبير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Nx5a1XMl3y4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختتام فعاليات مهرجان بابل الدولي وسط حضور جماهيري كبير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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