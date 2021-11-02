الإعلام الرقمي يحذّر من هجمات ’احتيالية’ في العراق

2021/11/02 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر مركز الإعلام الرقمي من حملة منظمة عبر الانترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق، بهدف الاحتيال والسرقة.

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وقال المركز، في بيان، تلقاه "ناس" (2 تشرين الثاني 2021)، إنه "رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل بحجة وجود مكافئات او مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية".

واضاف البيان انه "بمتابعة الروابط من قبل فريق المركز، ظهر انها وهمية وتهدف الى اقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب اموال من هذه البطاقات دون موافقة اصحابها".

وحذر المركز من ان "عمليات التصيد الاحتيالي لا زالت تتصاعد في العراق ومن الممكن ان تتطور في المستقبل القريب، وذلك عقب انتشار استخدام البطاقات الالكترونية واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي".

واكد المركز، ان "هذا الامر يحتم على الجمهور اتباع عدد من النصائح والارشادات الخاصة بحماية بطاقاتهم الائتمانية ومن اهمها:

اولاً : عدم الكشف عن معلومات البطاقة او الشراء عبر الانترنت الا من الجهات الموثوقة.ثانياً : تأمين حماية الاجهزة وشبكات الانترنت المستخدمة في التعاملات المالية.ثالثاً : مراجعة الانشطة الاخيرة للحساب بين وقت لاخر وابلاغ البنك عن اي نشاط مشبوه.

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