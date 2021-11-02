بغداد تدفع 490 مليون دولار كدفعة تعويضات للكويت 

2021/11/02 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تسلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990، وفق ما أعلنت السفارة العراقية في الكويت.وقالت السفارة في بيان تابعه […]

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