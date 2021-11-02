وعد بلفور الاستعماري في الذكرى 104 - نهاد ابو غوش

2021/11/02 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشلم يكن "وعد بلفور" حدثا أو حادثا منقطعا في التاريخ الاستعماري البريطاني لمنطقتنا، بل كان خلاصة وتعبيرا مكثفا عن المصالح الغربية الاستعمارية في منطقة الشرق الأوسط، وكان حظ فلسطين وشعبها، وقوع هذا البلد في قلب المخطط الاستعماري، قرب قناة السويس والطرق الاستعمارية إلى الهند والشرق، وفي مكان متوسط في قلب العالم العربي وتركة الرجل المريض الذي كانت عليه الامبراطورية العثمانية المتفسخة وق ......





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