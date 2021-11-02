2021/11/02 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مؤسس شركة “أمازون” رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس اليوم الثلاثاء، عن تعهده بإنفاق ملياري دولار في مشاريع تهدف إلى حماية الطبيعة.وقال بيزوس أمام قمة “كوب 26” المناخية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسس شركة “أمازون” يتعهد بإنفاق ملياري دولار لحماية الطبيعة المركز الخبري الوطني.

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