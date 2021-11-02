الإعلام الرقمي يحذر من “هجمات” تستهدف البطاقات الائتمانية

2021/11/02 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، من “هجمات احتيالية” تستهدف البطاقات الائتمانية في العراق.

وقال المركز في بيان، إن “هناك هجمات احتيالية تستهدف البطاقات الائتمانية في العراق”، محذراً من “حملة منظمة عبر الانترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق، بهدف الاحتيال والسرقة”.

وأضاف أنه “رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل بحجة وجود مكافآت او مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية، وبمتابعة الروابط من قبل فريق المركز، ظهر انها وهمية وتهدف الى اقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب اموال من هذه البطاقات دون موافقة اصحابها”.

وحذر المركز من ان “عمليات التصيد الاحتيالي لا زالت تتصاعد في العراق ومن الممكن ان تتطور في المستقبل القريب، وذلك عقب انتشار استخدام البطاقات الالكترونية واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي”.

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