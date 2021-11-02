دولة عربية تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة وتتوقع موجة رابعة لكورونا

2021/11/02 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن انطلاق التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، في جميع مراكز التلقيح.

وقال فورار في حديثه مع وسائل إعلام محلية إن تفشي الموجة الرابعة من الفيروس “أمر غير مستبعد”، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد صرح قبل أيام أن أغلب الدول في العالم شرعت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاح، مضيفا أن المناعة المكتسبة بعد التلقيح وأخذ الجرعتين والإصابة بالفيروس “لا نعلمها ولا ندري مدتها”.

وتشير بيانات موقع Our World Data إلى أن 11 بالمئة من سكان الجزائر تلقوا جرعتين من اللقاح.

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