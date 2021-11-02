مركز مختص يطلق تحذيرا 'ماليا' للموظفين العراقيين

2021/11/02 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مركز الاعلام الرقمي، من حملة منظمة عبر الانترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق، بهدف الاحتيال والسرقة.

وقال المركز، في بيان اليوم (2 تشرين الثاني 2021)، انه "رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل بحجة وجود مكافئات او مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية".

وأضاف انه وبعد "بمتابعة الروابط، ظهر انها وهمية وتهدف الى اقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب اموال من هذه البطاقات دون موافقة اصحابها".

وتابع، ان "عمليات التصيد الاحتيالي لا زالت تتصاعد في العراق ومن الممكن ان تتطور في المستقبل القريب، وذلك عقب انتشار استخدام البطاقات الالكترونية واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي".

واكد المركز، ان "هذا الامر يحتم على الجمهور اتباع عدد من النصائح والارشادات الخاصة بحماية بطاقاتهم الائتمانية ومن اهمها :

اولا: عدم الكشف عن معلومات البطاقة او الشراء عبر الانترنت الا من الجهات الموثوقة.

ثانيا: تأمين حماية الاجهزة وشبكات الانترنت المستخدمة في التعاملات المالية.

ثالثا: مراجعة الانشطة الاخيرة للحساب بين وقت لاخر وابلاغ البنك عن اي نشاط مشبوه" .

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