فرنسا.. استجواب المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس

2021/11/02 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الثلاثاء، باستجواب المتهم الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية، صلاح عبد السلام، حول مساره قبل الهجمات، فوصف نفسه بأنه كان طفلا "هادئا" و"تلميذا مجتهدا".

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