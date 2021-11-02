ديالى: إصابة ضابط أثناء عملية اعتقال مطلوبين في أبي صيدا

2021/11/02 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اُصيب ضابط، الثلاثاء، بجروح أثناء عملية أمنية لاعتقال مطلوبين في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى .

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وابلغ مصدر أمني مراسل "ناس"، (2 تشرين الثاني 2021)، أن "اشتباكاً جرى بين قوة أمنية قادمة من بغداد ومسلحين اثناء مداهمة للبحث عن مطلوبين في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الاشتباك أدى إلى اصابة ضابط من القوات الامنية، ومسلحين اثنين من الأفراد الذين قاوموا المداهمة ليتم بعد ذلك اعتقال عدد من المطلوبين".

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