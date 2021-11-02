ذكريات طفولة.. ذات صيف .8. - مهند البراك

#مهند_البراك ذات صيف بُني القسم الاول من البيت الكائن في محلة الشيوخ في الأعظمية، من غرفتين احداهما تطل على الشارع بشباك و الثانية خلفها تطل على حديقة البيت الصغيرة بشباك ايضاً تقع عنده وسائد نوم رحيم و سعاد.
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و الغرفتان تقابلان السرداب الضروري بنائه، لمواجهة الصيف الحار الذي كان له مدخل خلفي، و بينهم الصالة .
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و كانت الأسرة في ايام الصيف المعتدلة، تلتف مع الجدة الحاجة امينة على سقف السرد ......
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