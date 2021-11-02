ف 8 : حقوق الضعفاء - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 8 : حقوق الضعفاءمقدمة بعد الأطفال والوالدين واليتامى المحتاجين للرعاية والإحسان يتبقى حقوق الضعفاء من المساكين والسائلين والمحرومين وابن السبيل والأقارب والأتباع والجيران ، والإحسان اليهم .
ونعطى لمحة سريعة: أولا : عن السائل والمحروم هناك فقراء لا يسألون تعففا ، ولكن أحوالهم تعبّر عنهم ، هؤلاء يجب إعطاؤهم .
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