Intel تعلن عن جيلها الأحدث من معالجات الحواسب

2021/11/02 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة Intel عن جيلها الجديد من المعالجات التي طورتها لتنافس بها أفضل معالجات كوالكوم و AMD المطروحة حاليا.

وتبعا للخبراء في Intel فإن معالجات Alder Lake الجديدة من الجيل الثاني عشر صممت لتوفر أداءا غير مسبوق بالنسبة للحواسب، كما شملت معالجا صنّف كأفضل معالج لحواسب الألعاب حاليا.

وصممت المعالجات الجديدة لتدعم جميع أنواع ذواكر الوصول العشوائي DDR5 الحديثة فضلا عن دعمها لذواكر DDR4، وجهزتها Intel بتقنيات خاصة لتكون قادرة على التعامل مع الحواسب المزودة بمنافذ USB 3.2 2×2 ومنافذ Thunderbolt 4، إضافة لدعمها لشبكات Wi-Fi 6E.

ومن بين أبرز هذه المعالجات جاء معالج Intel Core i9-12900K الذي حصل على 16 نواة، 8 أنوية من فئة E بتردد يصل إلى 2.4 غيغاهيرتز، و8 أنوية من فئة P يممكن أن يصل ترددها إلى 5.2 غيغاهيرتز مع استخدام تقنية Turbo Boost Max 3.0.

وكشفت Intel أيضا عن معالج Core i7-12700K الذي حصل على 12 نواة، بتردد يصل إلى 3.6 غيغاهيرتز، ومعالج Core i5-12700K الذي جاء بـ 10 أنوية وتردد يصل إلى 3.7 غيغاهيرتز.

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