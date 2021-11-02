2021/11/02 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع داري، فيما كشفت عن مراحل إنجاز المشروع. وقال مدير عام الاسكان في الوزارة ، حيدر الميالي للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار تكشف عن مراحل إنجاز مشروع “داري” المركز الخبري الوطني.

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