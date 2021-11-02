البابا في زيارة لمقبرة عسكرية يطالب صنّاع الأسلحة “بالتوقف”

2021/11/02 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ مركز الخبري الوطني دعا البابا فرنسيس خلال زيارة لمقبرة عسكرية في اليوم الذي يتذكر فيه المسيحيون الكاثوليك موتاهم، صناع الأسلحة إلى “التوقف” عن إنتاجها لأن الحرب “تنهش لحم أبناء الوطن”.وفي يوم إحياء ذكرى جميع […]

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