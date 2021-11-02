ملعب الغرافة يحتضن مباراتي منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية

2021/11/02 | 22:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع اعتمدَ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ملعبَ الغرافة في الدوحة، رسمياً، لمباراتي منتخبنا الوطني المقبلتين في التصفيات الآسيويّة المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بينما سيخوضُ مباراةَ كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه". ومن المؤمل أن يغادر منتخبنا الوطني يوم الاحد المقبل إلى الدوحة لخوض هاتين المباراتين ضمن التصفيات المونديالية".

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