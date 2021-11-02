مقتل راعي غنم كحصيلة اولية بانفجار في صلاح الدين

2021/11/02 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، الثلاثاء، بمقتل راعي غنم كحصيلة اولية اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة البو جواري بقضاء بيجي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (2 تشرين الثاني 2021)، انه "تفجير عبوة ناسفة في منطقة البو جواري بقضاء بيجي ومقتل راعي غنم كحصيلة اولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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