2021/11/02 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، ان السيول التي حدثت في اربيل لم تضف شيئا كبيرا للواقع المائي في البلاد، والعراق بحاجة لكميات اخرى.وقال مستشار الوزارة عون ذياب في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تتحدث عن سيول اربيل : العراق بحاجة الى كميات اخرى المركز الخبري الوطني.

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