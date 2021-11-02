إصابة ضابط باشتباك مع مسلحين شمال شرقي ديالى

2021/11/02 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ضابط باشتباك مع مسلحين شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اشتباكاً وقع مساء اليوم بين قوة امنية من بغداد ومسلحين اثناء مداهمة عصابة ومطلوبين في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابة ضابط ومسلحين اثنين من العصابة واعتقال عدد من المطلوبين".

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