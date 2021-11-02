2021/11/02 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى موقع فيسبوك نظام التعرف على الوجوه، وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم، الثلاثاء، وذلك استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك سيوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك سيوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).