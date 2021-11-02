تحذير من زيادة الفيضانات حول العالم

2021/11/02 | 22:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة جديدة أن ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند “يزيد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم”، حيث اختفت أكثر من 3.5 تريليون طن في العقد الماضي.وقرر فريق من العلماء، بقيادة مجموعة بحثية في جامعة ليدز، أن الذوبان أدى إلى زيادة مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بمقدار سنتيمتر واحد، باستخدام بيانات […]

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