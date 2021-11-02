قائمة الدول الأسوأ في سجلات مكافحة جرائم قتل الصحفيين حول العالم

2021/11/02 | 22:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تصدرت 3 دول عربية رأس قائمة الدول في المؤشر العالمي "للإفلات من العقاب" لعام 2021، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.

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وشملت الدول العربية الصومال وسوريا والعراق، ضمن إجمالي 12 دولة تتركز بها النزاعات، والتي تلجأ بها جماعات إجرامية وسياسية ومسؤولون حكوميون وجهات فاعلة قوية أخرى على اتخاذ العنف كوسيلة لإسكات التقارير النقدية والاستقصائية.

ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الفساد غير الخاضع للرقابة والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة التحقيقات القوية، هي عوامل ينتج عنها الإفلات من العقاب.

وعلـي الرغم من أن بيانات المؤشر تغطي فترة ما بين 1 سبتمبر 2011 إلى 31 أغسطس 2021 – فهي لا تعكس بشكل كامل الخطر المتزايد الذي يواجه الصحفيين في أفغانستان.



احتلت أفغانستان المرتبة الخامسة، كما كانت في العامين الماضيين.



في حين أن مكانة البلاد في المؤشر لم تتغير، تدهور الوضع على الأرض بالنسبة للصحفيين بشكل كبير في عام 2021 حيث سيطرت طالبان في منتصف أغسطس وسط انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف وهروب الرئيس أشرف غني.



فر مئات الصحفيين من البلاد لأنهم يخشون من سجل طالبان الوحشي في حرية الصحافة وما يمكن أن يعنيه حكمها لسلامة الصحفيين.

وتبنى حسابات مؤشر الإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين على عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة مئوية من مجموع العدد السكاني لكل دولة.



تعرّف لجنة حماية الصحفيين القتل على أنه قتل متعمد لصحفي معين انتقاما من عمل الضحية.



ولا يشمل هذا المؤشر حالات الصحفيين الذين قتلوا في المعرك أو أثناء القيام بمهام خطيرة مثل تغطية الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال عنف.



تعتبر القضايا غير محلولة عندما لا يتم الحصول على إدانة، حتى لو تم التعرف على المشتبه بهم وهم رهن الاعتقال.

"CNN"

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