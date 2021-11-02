لأول مرة.. البرنامج الواقعي

2021/11/02 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ربات البيوت الحقيقيات في دبي"، الدفعة التالية من سلسلة برافو والتي ستكون أول نسخة دولية من برنامج تلفزيون الواقع الشهير.

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