2021/11/02 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يتحدث عن رواتب المعين المتفرغ: بعضهم لا يستحق المركز الخبري الوطني.

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