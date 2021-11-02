الصحة البريطانية: تسجيل 293 وفاة بكورونا في حصيلة هي الأعلى خلال 8 أشهر

2021/11/02 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت بريطانيا الحصيلة الأعلى في وفيات كورونا، إذ أعلنت السلطات الصحية وفاة مئتين وثلاث وتسعين حالة جديدة.

وأوضحت السلطات الصحية أن تلك الوفيات سجلت خلال ثمان وعشرين يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأعلى منذ مارس الماضي.

هذا، وسجلت البلاد أكثر من ثلاثة وثلثين ألفا وثماني مئة وخمسين إصابة جديدة.

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