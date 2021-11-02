فيسبوك ترفض تقريراً جديداً بشأن “التغير المناخي”

2021/11/02 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت شركة “فيسبوك”، الثلاثاء، تقريراً جديداً بشأن نشر معلومات مضللة عن التغير المناخي.وجاء في منشور لفيسبوك أنها “ترفض تقريرا جديدا يؤكد أنها لا تزال تسمح بنشر معلومات مضللة عن التغير المناخي على منصتها وهذه المنافذ العشر مسؤولة عن 70% من المحتوى المضلل”.

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