2021/11/02 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط المركز الخبري الوطني.

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