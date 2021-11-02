وزير العمل يعلن زيادة رواتب المعين المتفرغ

2021/11/02 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي: عمل الوزارة فيه ملفات شائكة لأنه على تماس مع المواطنين

الركابي: وفق القانون الجديد سيكون راتب المعين المتفرغ 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألفاً

الركابي: سيتم إطلاق الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ

الركابي: أطلقت مبالغ بالخطأ لفئة المعين المتفرغ وحدث نوع من الإرباك

الركابي: نفذنا إجراءات سريعة استطعنا خلالها استرجاع الكثير من المبالغ

الركابي: أطلقت مبالغ كبيرة رواتب للمعين المتفرغ وبعضهم لا يستحق ذلك

الركابي: ندعو المعين المتفرغ إلى مراجعة هيئة الحماية لإعادة صرف رواتبه

الركابي: غدا سنعلن موعد حسم موضوع إيقاف رواتب المعين المتفرغ

الركابي: 10 آلاف من ذوي الإعاقة لديهم قرارات طبية ولم تصرف لهم (ماستركارد) وستصرف قريبا

الركابي: هناك شكاوى على مصرف آشور لوجود استقطاع من رواتب الحماية الاجتماعية

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