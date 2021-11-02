سياسي عراقي: الشعب كله يريد نوري المالكي ويتحسر على ايامه الجميلة

2021/11/02 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الامين العام لحركة الاغلبية علي صبحي المالكي، الثلاثاء، رئيس الوزراء ‏السابق نوري المالكي برجل الدولة الاصيل، مبينا ان كل الشعب يريده ويتحسر ‏على ايامه الجميلة.‏

وقال علي صبحي في حديث متلفز تابعه ‏NRT‏ عربية اليوم (2 تشرين الثاني ‏‏2021) ان "نوري المالكي مرشح لرئاسة الوزراء وكل الشعب يريده ويتحسر على ‏ايامه الجميله اثناء حكمه للعراق،" مشيرا ليس هناك من يعترض الى عودته مرة ‏اخرى."‏

وأضاف ان "نحن بحاجة الى رجل دولة قوي وحازم والمالكي كان مطلوبا حتى في ‏فترة حكم الكاظمي،" لافتا ان "الايام الجميلة مرتبطة بفترة حكم المالكي والشعب ‏كله يتمنى عودته مرة اخرى."‏

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