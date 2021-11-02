بايدن: واشنطن ستخفض انبعاثاتها والرئيس الصيني أخطا لعدم حضوره قمة غلاسكو

2021/11/02 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن واشنطن "ستخفض من انبعاثاتها 50 في المئة بحلول عام 2030"، وأن "حوالي 100 دولة سنتخرط في جهودنا للحد من ابنعاث غاز الميثان".

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