"أزمة قرداحي".. فجر السعيد تطالب فناني لبنان بإعلان موقفهم: هذه السعودية والإمارات

2021/11/02 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الثلاثاء، فناني لبنان باتخاذ موقف واضح من الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بين بلادهم والسعودية وبعض دول الخليج

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