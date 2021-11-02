2021/11/02 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت دائرة صحة ميسان، اليوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن حالات التسمم التي حدثت في المحافظة.وقال اعلام صحة ميسان في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “390 حالة تسمم وحالة وفاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم المركز الخبري الوطني.

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