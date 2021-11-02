2021/11/02 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني افتُتحت في لاهاي الثلاثاء “محكمة شعبية” مكلّفة التحقيق في مقتل صحافيين ومحاسبة حكومات تُعتبر مسؤولة عن هذه الجرائم، في خطوة للتنديد بتزايد أعمال العنف ضد ممارسي هذه المهنة حول العالم.و”المحكمة” المؤلفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح “محكمة” في لاهاي للنظر في جرائم قتل الصحافيين المركز الخبري الوطني.

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