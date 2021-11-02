إننا نُكرر أخطاء الماضي ببشاعة..!! - حسن أحراث

2021/11/02 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث ليس بعيدا عن الدينامية النضالية التي تلت انتفاضة 20 فبراير 2011 (حوالي عشر سنوات)، والتي لم تُحقق الكثير من المطالب والطموحات رغم التضحيات البطولية، ها نحن مرة أخرى نُعيد الكَرّة ببشاعة..هذه الأخطاء صارت ملازمة لمسارنا النضالي منذ الماضي القريب والبعيد.



فكم عشنا من انتفاضة شعبية وكم قدم شعبنا من شهداء ومعتقلين سياسيين ومن مشردين و"معطوبين"، إلا أننا وحتى اليوم ندور في حلقات مُفرغة..لا نُنك ......





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