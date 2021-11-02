2021/11/02 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ‬‬خرج ليونيل ميسي من تشكيلة باريس سان جيرمان التي ستواجه رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء بينما انضم إليها المهاجم كيليان مبابي.وخرج ميسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غياب ميسي وعودة مبابي لتشكيلة باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب ميسي وعودة مبابي لتشكيلة باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب ميسي وعودة مبابي لتشكيلة باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).