تيار الحكمة: عمر الحكومة الصدرية سيكون قصيرا جدا

2021/11/02 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، ان الحكومة القادمة لن تستطيع معالجة كل التفاصيل السلبية والفشل المتراكم لـ17 سنة، ومن يتصدر فانه سيواجه معارضة كبيرة جدا ستؤدي إلى "انسداد سياسي" وبالتالي سيكون عمر الحكومة الصدرية قصيرا جدا.

وقال العبودي، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (2 تشرين الثاني 2021)، انه "خلال 17 سنة الماضية فشل متراكم وتعثر سياسي واضح، ولذلك خرج الشارع علينا فلم يخرج بطرا بل كانوا في حالة مأساوية وطالبوا بالخدمات وغيرها، وان الحكومة القادمة لا تستطيع ان تعالج كل التفاصيل السلبية، ومن يستطيع فعلا فعليه ان يتصدر وهذا سيفرز جانبا اخر وهو المعارضة."

وأضاف، ان "المستقلين والتشرينيين أعلنوا بانهم معارضة منذ البداية، فاذا اضيفت لهما الكتلة التي ستفرز من البيت الشيعي سيكون رقما كبيرا، وبالتالي كل القرارات ستتوقف تحت مسمى"الانسداد السياسي"، نافيا ان "يذهب سياسي محنك ولديه استشراف بهذا الاتجاه فلن يحقق ما يريده وسيكون عمر الحكومة قصيرا".

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