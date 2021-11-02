بلغاريا ترسل قوات لوقف تدفق المهاجرين عبر تركيا

2021/11/02 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع البلغارية، يوم الثلاثاء، أنها نشرت 350 جنديا و 40 عربة عسكرية على طول حدودها الجنوبية مع تركيا دعما لشرطة الحدود من أجل وقف التدفق المتصاعد للمهاجرين.

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