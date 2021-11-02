2021/11/02 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضبطت مفارز جهاز المخابرات، الثلاثاء، خرقاً في الخط الناقل الاستراتيجي لحقل النور النفطي في محافظة ميسان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للجهاز، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، أنه "بحسب معلومات دقيقة من جهاز المخابرات فإن الخرق الذي تم ضبطه في الخط الناقل للحقل ضمن حقول البزركان بمنطقة الطيب، وهي منطقة جبلية نائية تقع على بعد 75 كم شرقي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأكدت المعلومات بأن "حجم التهريب لعناصر الجريمة المنظمة تتراوح من 15 - 20 صهريج يوميا"، موضحة بأنه "خلال عملية الضبط تم العثور على مسيطر خاص وانبوب معد لغرض التهريب، كما تم ضبط خروقات سابقا على نفس الخط النفطي الناقل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات العراقي يضبط خرقاً في أُنبوب نفطي بمحافظة ميسان (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات العراقي يضبط خرقاً في أُنبوب نفطي بمحافظة ميسان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).