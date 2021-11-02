2021/11/02 | 23:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة شذى_حسون تتحدث لـ زاكروس وتعبر عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان_بابل_الدولي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: U6gfVkdCm3E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة شذى_حسون تتحدث لـ زاكروس وتعبر عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان_بابل_الدولي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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