2021/11/02 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O6lT_SF-rZU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد عبد الصمد: سبب اغتيال احمد لانه انتقد تسمية شارع في البصرة "بالخميني") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد عبد الصمد: سبب اغتيال احمد لانه انتقد تسمية شارع في البصرة "بالخميني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).