2021/11/02 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DUGFc6ClZ6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الكناني: ليس لدى الإطار التنسيقي مشكلة مع التيار الصدري بل مع المفوضية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الكناني: ليس لدى الإطار التنسيقي مشكلة مع التيار الصدري بل مع المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).