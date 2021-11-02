2021/11/02 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، ضبط خرق في أنبوب نفطي بمحافظة ميسان.وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع القوات الامنية ، ضبطت خرق في الخط الناقل الاستراتيجي لحقل النور النفطي في محافظة ميسان".وأضاف، أنه "بحسب معلومات دقيقة من جهاز المخابرات، ان الخرق الذي تم ضبطه في الخط الناقل للحقل ضمن حقول البزركان بمنطقة الطيب ، وهي منطقة جبلية نائية تقع على بعد 75 كم شرقي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وأشار إلى أن "المعلومات تؤكد بان حجم التهريب لعناصر الجريمة المنظمة تتراوح من 15 - 20 صهريج يوميا "، موضحا انه " خلال عملية الضبط تم العثور على مسيطر خاص وانبوب معد لغرض التهريب ".وتابع، انه "تم ضبط خروقات سابقا على نفس الخط النفطي الناقل ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط خرق في أنبوب نفطي بميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط خرق في أنبوب نفطي بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).