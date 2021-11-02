الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو

2021/11/02 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية المصرية، حقيقة القبض على سيدة في محافظة الإسكندرية بعد تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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