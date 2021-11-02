2021/11/02 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنضم العراق رسمياً الى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وايداعه صك الانضمام.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: العراق ينضم رسمياً إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: العراق ينضم رسمياً إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).