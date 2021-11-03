كاريكاتير .. - 35 - مريم نجمه

2021/11/03 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه كاريكاتور ..! نظام الجريمة واللصوص , متى سينتهي استخدامه الملوّث المُعدِي النتن " المخزْوَأ الصدِئ ..



!؟غيْروالنا الموديل , صار موضة قديمة طالما مانِعين ومنعتم الشعب يغيّر ها " السيستِم " االخلاعي , المضحك المبكي المبهدل ,, أين شركات دور الأزياء العالمية تغير الطاقم و الطقم الكالح : باريز - روما - لندن - واشنطن -برلين - نيودلهي - " نيو موسكو " - نيو بكين - طوكيو - برازيلي ......





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