 شرطة باريس تطلق النار على مهاجم يحمل سكينا في محطة قطار 

2021/11/03 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق عنصران في شرطة السكك الحديد الفرنسية النار على رجل في محطة قطار في باريس هددهما بسكين وهو يصيح "الله أكبر"، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة والشركة الوطنية للسكك الحديد، الثلاثاء.

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