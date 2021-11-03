صحة ميسان تعلن عن احصائية جديدة لحالات التسمم الغذائي

2021/11/03 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واعأعلنت دائرة صحة ميسان، عن إحصائية جديدة لحالات التسمم الغذائي في المحافظة، فيما أشارت إلى تشكيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.وقال مدير قسم العمليات في دائرة صحة ميسان غزوان مجيد كاظم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت 444 حالة تسمم غذائي ، إلى الان أغلبهم خرج من المستشفى"، مبينا ان "الاعراض كانت عبارة عن مغص معوية واسهال وتقيئ، وهي أعراض بسيطة الى متوسطة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ".وأضاف، ان عدد الراقدين حاليا 14 حالة في ردهات مستشفى الشهيد الصدر واثنان منهم في مستشفى الطفل "، مؤكدا أن "لجانا للتحري الوبائي مستمرة لمعرفة الأسباب ".وتابع، أن "هنالك فرقاً مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة والتحري الوبائي، قامت باخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة فيها وفحص الأشخاص العاملين ، وأخضاع العينات للتحليل المختبري .وبأنتظار النتائج".

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